Aide à la presse : Abdoulaye Diop et les patrons des médias ont levé les malentendus

Les patrons de presse regroupés autour du Cdeps (Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal) et le ministère de la Communication, ont échangé par presse interposée sur la répartition de l'aide à la presse dont le montant est passé cette année de 700 millions à 1,400 milliards FCFA. Les deux parties avaient ainsi fini d'étaler leurs malentendus sur la place sur la publique au moment où les acteurs des médias sont plus que jamais attendus dans la lutte contre le coronavirus.



Le Cored qui préside la Coordination des associations de presse (Cap), a entrepris une médiation, en organisant une rencontre entre les deux parties le jeudi 7 mai 2020, au siège du ministère de la Culture et de la Communication.



Et ce, en présence du Syndicat des professionnels de l'information et de la Communication du Sénégal, de la Convention des jeunes reporters, entre autres.



Le ministre a rassuré quant à la clé de répartition, montrant combien chaque catégorie de presse écrite, presse en ligne, radios communautaires, mais également le montant alloué à chaque groupe de presse. Au terme des échanges, tous les acteurs se sont compris et se sont engagés à taire les malentendus.