Aide octroyée aux acteurs culturels: le coup de gueule de la journaliste Oumy Régina Sambou

Pardonnez!

Le combat ce n'était pas pour ça.

Les artistes et ceux qui évoluent dans le milieu de la culture ne se battent pas pour "un pot de fondé" gracieusement offert.

Ils se battent pour pouvoir gagner leur vie à la sueur de leur front.

Ils se battent pour pouvoir assurer leur train de vie.

Ils ne quémandent pas, ne sont pas en quête d'une obole.

Vous avez le chic pour dévoyer le combat d'honnêtes gens.

Vous êtes de ceux qui faites une mauvaise réputation aux artistes. Si on les voue aux gémonies, c'est à cause de vous.



La crise de la Covid19 est une crise qui touche tous les secteurs. C'est une crise qui doit nous amener à revoir notre rapport à nous mêmes mais aussi notre rapport à nos alters ego, notre environnement, notre profession...

Mais vous...

Celà ne vous interpelle pas.

Vous pratiquez toujours la sorcellerie en plein jour. Allez à la table des autorités, vous goinfrez et après revenir démobiliser les troupes.

Ameléne seni complexe nawlé.

Aduna lepp Teranga la....Mais la vrai définition de la Teranga vous l'avez perdu depuis belle lurette.

Vous faites honte!

Il n'avait pas tort l'autre qui disait #shitholecountry

#Kebetu #CoupDeGueule.



N.B : Les artistes, et le monde culturel ce n'est pas seulement les grands chanteurs et ceux qui font le plus de bruits. Il y a des gens qui évoluent en toute discrétion dans ce milieu et cette masse laborieuse mérite qu'on soit à leur côté pour tous les combats de principe qu'ils mènent. Ils sont victimes d'une injustice, ils sont de toutes les causes, personne ne devrait les ignorer dans le combat qu'ils mènent aujourd'hui.



Par Oumy Régina Sambou, journaliste culturelle