Interpellation de Lassana Kanté : Taxawu Senegaal dénonce une « inquiétante opacité » et exige des éclaircissements

Taxawu Senegaal exprime sa vive préoccupation face à la « situation particulièrement alarmante de son camarade Lassana Kanté », dont le sort demeure, à ce jour, entouré « d’une inquiétante opacité », selon un communiqué du mouvement dirigé par Khalifa Sall.



D’après la même source, Lassana Kanté, qui devait se rendre à Bamako, a été empêché de voyager dans la matinée du jeudi 14 janvier par la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda, avant d’être arrêté à l’AIBD, par la police de l’air, dans des circonstances qui n’ont, jusqu’ici, fait l’objet d’aucune communication officielle. Taxawu Senegaal souligne par ailleurs qu’« aucune information fiable n’a été fournie sur les motifs précis de cette mesure ».



Cette absence totale de nouvelles, poursuit le communiqué, constitue une « situation profondément préoccupante, tant au regard des principes élémentaires de l’État de droit que du respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ». Selon le mouvement, elle plonge sa famille, ses proches, ainsi que l’ensemble des membres de Taxawu Senegaal, dans une « angoisse légitime et croissante ».



Taxawu Senegaal rappelle avec force que nul ne saurait être privé de liberté en dehors du strict respect des lois et des procédures en vigueur, ni maintenu dans une forme de détention dont les contours demeurent inconnus. Le droit à l’information, la protection de l’intégrité physique et morale, ainsi que la dignité de toute personne arrêtée, ne sont ni négociables ni conditionnels, précise-t-on.



En conséquence, Taxawu Senegaal exige des autorités compétentes qu’elles apportent, sans délai, des « éclaircissements sur la situation de Lassana Kanté : son lieu de détention, son état, les raisons juridiques de son arrestation, ainsi que les garanties qui lui sont accordées ».



Enfin, Taxawu Senegaal réaffirme son « entière solidarité avec Lassana Kanté et sa famille et se déclare intransigeante quant au respect de ses droits, de sa personne et de sa dignité ». Le mouvement dit rester pleinement « mobilisée et vigilante jusqu’à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire ».