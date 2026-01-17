Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

DSC : arrêté pour atteinte aux mineurs et diffusion illicite de vidéos, Mara Ba sous le coup de plusieurs délits présumés



DSC : arrêté pour atteinte aux mineurs et diffusion illicite de vidéos, Mara Ba sous le coup de plusieurs délits présumés
Arrêté aux Parcelles Assainies par la Division de la cybersécurité (Dsc), Ibrahima Mara Ba, âgé de 21 ans, est dans une situation délicate après avoir filmé à leur insu de jeunes filles, tenu des propos déplacés à leur encontre et publié les vidéos sur son compte TikTok.
 
Selon le journal Libération, le jeune homme a été déféré au parquet vendredi pour « collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel, injures publiques, menaces, atteinte aux bonnes mœurs, violences et voies de faits sur mineures ».
 
La Dsc a déjà identifié trois présumées victimes, dont deux mineures ayant déposé une plainte collective. La plus jeune, R.M, âgée de 13 ans, se rendait à l’école lorsqu’elle a été filmée à son insu, rapporte Libération.
 
Les enquêteurs ont également relevé d’autres vidéos dans lesquelles Ibrahima Mara Ba faisait des commentaires déplacés envers des jeunes filles, allant jusqu’à leur demander, par exemple, « de porter du slip ». Les jeunes garçons n’ont pas été épargnés, l’un d’eux ayant été insulté de la même manière.
 
Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a exprimé excuses et regrets, affirmant : « J’ai voulu imiter certains créateurs de contenus ».
 
Le TikTokeur de 21 ans risque désormais de payer cher ses actes, alors que l’enquête se poursuit.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 17 Janvier 2026 - 15:17


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter