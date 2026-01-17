Prestation de serment de Mamadi Doumbouya : le Président Diomaye Faye se rend à Conakry

De retour dans la nuit de sa visite au Proche-Orient, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce samedi à Conakry pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment du Président élu de la République de Guinée, le Général Mamadi Doumbouya.
Selon la Présidence du Sénégal, ce déplacement illustre « l’importance accordée par le Sénégal au renforcement des relations fraternelles entre les deux pays », fondées sur le « respect mutuel, le dialogue et une coopération durable au service des peuples sénégalais et guinéen ».
Selon la Présidence du Sénégal, ce déplacement illustre « l’importance accordée par le Sénégal au renforcement des relations fraternelles entre les deux pays », fondées sur le « respect mutuel, le dialogue et une coopération durable au service des peuples sénégalais et guinéen ».
Autres articles
-
Interpellation de Lassana Kanté : Taxawu Senegaal dénonce une « inquiétante opacité » et exige des éclaircissements
-
146ᵉ Appel de Seydina Limamou Laye : Ousmane Sonko réaffirme l’engagement de l’État aux côtés des cultes
-
Guinée-Bissau : Y’en a marre reçoit une délégation et s’engage pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel
-
Affaire Softcare : l’Assemblée nationale lance les auditions de la mission d’information parlementaire
-
Affaire Farba Ngom : sa coordination dénonce des accusations infondées et une pression sur la justice