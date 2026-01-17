Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Prestation de serment de Mamadi Doumbouya : le Président Diomaye Faye se rend à Conakry



Prestation de serment de Mamadi Doumbouya : le Président Diomaye Faye se rend à Conakry
De retour dans la nuit de sa visite au Proche-Orient, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce samedi à Conakry pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment du Président élu de la République de Guinée, le Général Mamadi Doumbouya.
 
Selon la Présidence du Sénégal, ce déplacement illustre « l’importance accordée par le Sénégal au renforcement des relations fraternelles entre les deux pays », fondées sur le « respect mutuel, le dialogue et une coopération durable au service des peuples sénégalais et guinéen ».
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 17 Janvier 2026 - 13:44


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter