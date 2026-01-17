Prestation de serment de Mamadi Doumbouya : le Président Diomaye Faye se rend à Conakry

De retour dans la nuit de sa visite au Proche-Orient, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce samedi à Conakry pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment du Président élu de la République de Guinée, le Général Mamadi Doumbouya.



Selon la Présidence du Sénégal, ce déplacement illustre « l’importance accordée par le Sénégal au renforcement des relations fraternelles entre les deux pays », fondées sur le « respect mutuel, le dialogue et une coopération durable au service des peuples sénégalais et guinéen ».