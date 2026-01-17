Jaxaay : un élève tué accidentellement lors d’une bagarre

Une altercation entre deux élèves survenue au terrain 12B de Jaxaay a tourné au drame, causant la mort d’un jeune élève, décédé peu après son évacuation au centre hospitalier de Keur Massar.



Selon le journal Libération, le commissariat de Jaxaay a été alerté le 14 janvier aux environs de 14 heures. Les policiers se sont aussitôt rendus sur les lieux avant de procéder à l’interpellation du mis en cause à son domicile. Il s’agit de M. Sène, âgé de 18 ans, élève en classe de 4ᵉ, domicilié à la cité gendarmerie de Jaxaay.



Entendu par les enquêteurs, le jeune homme a expliqué qu’une bagarre avait éclaté entre lui et un camarade de classe, V. G. Sar, lors d’un match de football entre élèves. Toujours selon ses déclarations, il aurait ramassé un couteau rouillé trouvé dans des buissons dans le but d’intimider son adversaire.



Au cours de l’altercation, Ibrahima Sy, un autre élève intervenu pour séparer les deux protagonistes, aurait été blessé accidentellement. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a finalement succombé à ses blessures, rapporte Libération.

