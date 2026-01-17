Affaire des titres fonciers des héritiers de feu Mamadou Diagne: les personnalités mises en cause contre-attaquent avec des plaintes

L’affaire des titres fonciers réclamés par les héritiers de feu Mamadou Diagne connaît un nouveau rebondissement. Plusieurs personnalités citées dans le dossier ont décidé de riposter en portant plainte pour diffamation contre le représentant des héritiers.



Selon les informations du journal L’Observateur, une véritable série de plaintes s’annonce à la suite de la publication faisant état d’accusations d’occupation illégale et de faux et usage de faux titres fonciers visant des responsables politiques et des hommes d’affaires.



Parmi eux, l’ancien ministre et ex-directeur général du Port autonome de Dakar, Dr Cheikh Kanté, annoncé dans la liste des personnes devant être auditionnées, a pris les devants. Il a déposé, hier, une plainte pour diffamation contre le représentant des héritiers, réclamant des dommages et intérêts pour préjudice moral.



Selon la même source, l'ancien ministre qui était accompagné de son avocat dans les locaux de la Sûreté urbaine, a saisi l'occasion pour mettre à la disposition de la police l'acte de vente établi par le Notaire Me Moussa Mbacké, le titre foncier et l’état des droits réels qui prouvent que le terrain a été acquis dans la transparence.



« Cette histoire relève d'un non-sens et d'une vraie cabale pour ternir l'image de marque d'honnêtes personnalités », a fait savoir Dr Cheikh Kanté, à sa sortie des locaux de la police centrale de Dakar.



L'entrepreneur Mass Sall, déjà entendu dans cette affaire annonce aussi une plainte contre le représentant des héritiers la semaine prochaine pour diffamation. « C'est la première fois qu'on cite mon nom dans des litiges fonciers. Il faut qu'il arrête et je vais porter plainte contre lui pour diffamation ».



De son côté, le maire et homme d'affaires, Serigne Mboup semble se contenter d'un communiqué pour réfuter les accusations de malversation foncière. Même ligne de défense pour le PDG de Senico. Abdoulaye Dia conteste aussi, selon son entourage, la plainte des héritiers de feu Mamadou Diagne. L'industriel a, fait-il savoir, acquis le titre foncier dans la légalité.