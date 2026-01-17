Conditions d'arrivée des "Lions" à Rabat : le coup de gueule de Pape Thiaw

Le sélectionneur national Pape Thiaw a dénoncé les conditions de sécurité entourant l’arrivée de ses joueurs à Rabat, vendredi, pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Il a qualifié la situation « d’anormale » et a appelé à une meilleure organisation pour préserver l’image de la compétition.



S’exprimant ce samedi en conférence de presse d’avant-match, Pape Thiaw a rappelé les enjeux qui dépassent le simple cadre sportif.



« Les enjeux du football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Aujourd’hui, c’est l’image de l’Afrique qui est en jeu. La CAN, c’est une compétition que personne ne regardait vraiment avant, et aujourd’hui nous l’avons élevée très haut. Nous avons des joueurs planétaires Il ne faut pas gâcher cela », a-t-il déclaré.



Tout en saluant la qualité globale de l’organisation, le sélectionneur des « Lions » a insisté sur la nécessité d’aller jusqu’au bout dans de bonnes conditions.



« Il y a une belle organisation mais il faut la finir. Ce qui s’est passé hier c’est anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend on le laisse avec une foule populaire. Mes joueurs étaient en danger, tout pouvait arriver face à des personnes mal intentionnées », a-t-il ajouté, estimant que « cela ne doit pas se produire, surtout entre deux pays frères ».