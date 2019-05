Ajax : de Ligt calme le jeu pour son avenir

Il s'agit de l'un des joueurs les plus convoités en Europe, mais le défenseur central de l'Ajax Amsterdam Matthijs de Ligt (19 ans, 55 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Annoncé avec insistance au FC Barcelone ou à Manchester United, le Néerlandais a calmé le jeu concernant son avenir en marge du rassemblement de la sélection batave.



"Beaucoup de choses sont écrites et dites à mon sujet. C'était le cas toute l'année, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Mon ami Frenkie de Jong a d'ores et déjà pris une décision pour son avenir, mais pas moi, a expliqué de Ligt sur la chaîne néerlandaise NOS, en référence au transfert de son coéquipier au FC Barcelone. Je dois voir ce qui est le meilleur pour moi, prendre ma propre décision. Plusieurs clubs sont intéressés, c'est vrai. Je ne rêve d'aucun club, si ce n'est l'Ajax. Ça a été toujours été mon rêve et je l'ai réalisé. (...) Tant que je suis sous contrat ici, il y a bien évidemment une chance pour que je reste."

Lié à l'Ajax jusqu'en juin 2021, de Ligt, malgré ce discours de façade, devrait bien quitter le club néerlandais cet été.