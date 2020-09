Akon veut faire du Sénégal une destination de premier choix à travers son projet « Akon City »

Alioune Badara Thiam alias Akon a exprimé son intention de faire du Sénégal une destination de premier choix, à travers son projet « Akon City », lancé lundi à Dakar. Le projet qui est une ville idéaliste africaine sera bâti sur une superficie de 500 ha. D’une valeur estimée à 6 milliards de dollars, le projet est signé avec la société d’ingénierie et de conseil américaine, KE international. La Star planétaire est revenue sur les raisons de son engagement et son intention de faire du Sénégal une destination de premier choix.



« Pourquoi nous voulons utiliser les terres sur lesquelles habitent les populations. Mbodiène se situe en bordure de l’eau, et dont l’activité des habitants est basée sur l’agriculture. Nous voulons leur rassurer que la ville leur profitera à l’avenir. Et tout le Sénégal va en bénéficier. Toutes les grandes idées commencent avec une idée. Et chaque idée peu être exécutée. Alors j’ai visité le Sénégal pour expliquer ce grand projet. Je suis allé voir le président Macky Sall pour lui parler du projet qui a décidé de me soutenir avec le ministre du tourisme Alioune Sarr. Et il a très clairement dit, que le plus important de l’agenda, c’est de donner l’opportunité aux jeunes de contribuer à la croissance du Sénégal. Il a donc pensé qu’il était de sa responsabilité de me permettre de mener le projet de tel envergure », a indiqué Akon.



Selon lui, « beaucoup d’Afro-américains n’ont pas eu la chance comme lui de s’enraciner dans leurs appartenances raciales initiales. C’est-à-dire le continent africain. Ils ont une pensée pas glorieuse de l’Afrique. Et lui objectif, à travers ce projet "Akon City", c’est de les ramener à la source. Et la première destination que je souhaite qu’ils prennent, c’est le Sénégal”, a déclaré l’artiste sénégalais.



Akon qui ne compte pas perdre du temps, précise : « Ce que nous voulons faire en Afrique peut être comme Dubaï, comme les Etats-Unis, comme la France. Mais ça ne sera pas pareil parce que chaque pays à sa propre culture son propre look. Nous voulons avoir notre propre architecture, nous voulons être connus à travers des bâtiments qui nous représente ».



L’artiste veut créer une ville entièrement dotée de toutes les infrastructures nécessaires en deux phases. D’ici à 2023, seules les constructions majeures et essentielles seront bâties, comme les hôtels, hôpitaux, centre commerciaux, résidences, écoles, services de police, et même centrale solaire. Cette première phase sera ensuite complétée par d’autres infrastructures renforçant un développement à plus long terme, entre une université, un stade ainsi qu’un complexe industriel, dont la construction s’étalera entre 2024 et 2029.