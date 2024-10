Al-Hilal : le grand retour de Neymar sur les terrains met le feu

Neymar a retrouvé les terrains hier lundi après plus d’une année d’absence. Forcément, son come-back a fait beaucoup parler.



La vie sans football. Pendant près de 370 jours, Neymar Jr (32 ans) a été privé de ballon rond. En effet, le Brésilien s’est gravement blessé au genou l’an dernier lors de la rencontre entre le Brésil et l’Uruguay. Pendant de longs mois, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a travaillé pour retrouver les terrains et faire ce qu’il aime le plus au monde.



Puis, à la suite des informations publiées en Arabie saoudite à son sujet, on a pensé qu’il ne refoulerait pas les pelouses avant 2025. Mais ce lundi 21 octobre, Ney a enfin rejoué au football. Présent dans le groupe d’Al-Hilal, il était sur le banc lors de la rencontre de Ligue des champions asiatique face à Al-Ain.



Une première victoire pour l’attaquant, qui avait partagé un émouvant message sur ses réseaux sociaux avant le début de la rencontre. «Je suis heureux de me sentir à nouveau comme ça, un peu de fraîcheur dans le ventre avant un match est toujours très bon… que ce soit un retour plein de santé ! Que Dieu nous bénisse et nous protège.»



Son père, Neymar Sr, était aussi très ému du retour de son fils. «Aujourd’hui, c’est l’heure pour toi de revenir. Nous t’attendons sur le terrain et nous attendons ta fête.»



La fête a démarré sans lui et Al-Hilal a pris les devants au tableau d’affichage. Mais à la 75e minute de jeu, tous les regards étaient braqués sur l’international auriverde, qui est entré en jeu. Un moment forcément très attendu.



Le retour du roi Ney



Le compte officiel de la Saudi Pro League a d’ailleurs posté un message sur X. «Neymar is back» (Neymar est de retour, ndlr). De son côté, Al-Hilal a tweeté : «faites passer le message. La Légende Neymar Jr est de retour.» Sur le pré durant 30 minutes, en comptant les arrêts de jeu, Neymar a failli marquer un but à la 87e sur un contre. Mais ce n’était pas le plus important pour le Brésilien, tout heureux de rejouer au football.



Forcément, son come-back a fait parler. Sur les réseaux sociaux, certains ont réagi à l’image de Rafael Leão qui a écrit sur Instagram : «le retour du football.» Le tout accompagné d’une photo de Neymar. Dans la presse, on évoque aussi le retour de la superstar brésilienne.



UOL a écrit à ce sujet : «Neymar revient après 369 jours avec la victoire d’Al-Hilal dans un match fou avec 9 buts (…) Neymar est entré dans les 15 dernières minutes de la seconde période et a failli marquer un but. Le joueur a à peine touché le ballon, mais a marqué son retour sur le terrain 369 jours après sa dernière prestation. Sur une contre-attaque, il a failli marquer le sixième but d’Al-Hilal.» Lance! s’enflamme également. «Neymar rejoue dans un match fou et Al-Hilal gagne en Ligue des champions asiatique. Il est entré sur le terrain en seconde période et a terminé plus d’un an sans jouer (…) L’attente est terminée : absent depuis le 17 octobre 2023, Neymar Jr. a officiellement retrouvé les terrains.»



Un come-back attendu

O Globo a aussi évoqué le sujet : «le match contre Al-Ain a marqué le retour de Neymar sur le terrain. L’attaquant est revenu après 1 an de convalescence après une blessure au genou. Ney est entré en jeu après 30 minutes de jeu en seconde période. Malgré le peu de temps passé sur le terrain, le joueur a failli marquer sur le côté gauche de l’attaque, mais le tir est passé à côté.»



De son côté, le journal Estadão a écrit : «le retour de Neymar sur les terrains après un an d’absence a été la grande nouvelle dans le monde du sport lundi. Tout Santos a fait l’éloge du Brésilien et a souligné que le retour de Neymar sur le terrain était synonyme de bonheur. La presse est elle aussi heureuse. Marca a suivi la ligne de la joie et a écrit "sourire". Un autre journal espagnol, AS, a également souligné le retour de Neymar sur le terrain.»



En effet, plusieurs médias étrangers ont évoqué son retour. En Espagne, AS a titré : "retour magique de Neymar un an après !" avant d’ajouter : «le Brésilien est revenu sur le terrain lors de la victoire épique d’Al-Hilal en Ligue des champions contre Al Ain, l’actuel champion. Il n’avait plus joué depuis le 17 octobre de l’année dernière.»



Marca a écrit : «le football a de la chance. Neymar da Silva Santos Júnior (Mogi das Cruzes, 1992) est de retour. "Ce que j’aime le plus dans la vie, c’est jouer au football. Je souffre chaque jour de ne pas pouvoir le faire. C’est ce qui fait le plus mal", a avoué "Ney" en annonçant son retour. Un retour désormais réel.



L’ancien joueur de Santos, Barcelone et PSG est réapparu 371 !!! jours plus tard. Le 18 octobre 2023, lors de la défaite du Brésil face à l’Uruguay (2-0), il subit la blessure la plus grave de sa carrière : il se déchire le ligament croisé antérieur et le ménisque du genou gauche.»



En Catalogne, Sport et Mundo Deportivo sont, eux, très contents du retour de Neymar. Du côté de l’Arabie saoudite, on met plus en avant la performance d’Al-Hilal que le retour du roi Ney…pour le moment.







Avec Footmercato