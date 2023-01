Al Nassr : Rudi Garcia enrage pour Cristiano Ronaldo

Ce soir, tous les regards seront braqués sur Riyadh. C’est là-bas qu’aura lieu un match de gala opposant le Paris Saint-Germain à une sélection de joueurs évoluant à Al Hilal et Al Nassr. Une équipe qui sera menée par Cristiano Ronaldo, qui devrait d’ailleurs porter le brassard de capitaine.



Le Portugais, recruté par Al Nassr le 30 décembre dernier, va donc jouer son premier match official en Arabie Saoudite. Mais ce ne sera donc pas avec son club. Ce qui agace Rudi Garcia, qui a posé ses conditions avant la rencontre face à Paris.



En effet, ESPN révèle que le technicien tricolore a imposé que sa star ne joue qu’une seule mi-temps ce soir, soit 45 minutes. L’ancien coach de l’OM et l’OL ne veut pas prendre de risque avec CR7, dont le dernier match officiel remonte au 10 décembre dernier lors de la Coupe du Monde (40 minutes jouées face au Maroc). Il souhaite aussi l’avoir en forme pour sa première avec Al Nassr le 21 janvier face à Al Ettifaq.