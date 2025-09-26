Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Al Nassr domine Al Ittihad : Sadio Mané buteur et passeur décisif



Al Nassr domine Al Ittihad : Sadio Mané buteur et passeur décisif
Al Nassr poursuit sa série parfaite en championnat. Ce vendredi, sur le terrain du champion en titre Al Ittihad, l’équipe saoudienne s’est imposée 2-0.
 
Sadio Mané a ouvert le score dès la 9ᵉ minute avant de délivrer une passe décisive à Cristiano Ronaldo pour le deuxième but, scellant ainsi la victoire des « Lions ».
 
L’international sénégalais confirme sa bonne entame de saison, avec déjà deux réalisations en quatre journées de Saudi Pro League.
 
Grâce à ce succès, Al Nassr conserve son fauteuil de leader avec quatre victoires en autant de matchs, devant Al Ittihad, deuxième avec 9 points. Al Hilal de Kalidou Koulibaly pointe au quatrième rang, tandis qu’Al Ahli d’Édouard Mendy occupe la cinquième place.
Moussa Ndongo

Vendredi 26 Septembre 2025 - 22:05


