Al Nassr domine Al Ittihad : Sadio Mané buteur et passeur décisif

Al Nassr poursuit sa série parfaite en championnat. Ce vendredi, sur le terrain du champion en titre Al Ittihad, l’équipe saoudienne s’est imposée 2-0.



Sadio Mané a ouvert le score dès la 9ᵉ minute avant de délivrer une passe décisive à Cristiano Ronaldo pour le deuxième but, scellant ainsi la victoire des « Lions ».



L’international sénégalais confirme sa bonne entame de saison, avec déjà deux réalisations en quatre journées de Saudi Pro League.



Grâce à ce succès, Al Nassr conserve son fauteuil de leader avec quatre victoires en autant de matchs, devant Al Ittihad, deuxième avec 9 points. Al Hilal de Kalidou Koulibaly pointe au quatrième rang, tandis qu’Al Ahli d’Édouard Mendy occupe la cinquième place.