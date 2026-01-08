Alerte Météo : Le Sénégal sous la pluie, l'ANACIM appelle à la vigilance

​Un phénomène météorologique inhabituel pour la saison touche actuellement une grande partie du Sénégal. Entre fraîcheur persistante et précipitations surprises, les autorités appellent les populations à la prudence, rappelant les souvenirs douloureux de l'année 2002.



​Depuis mercredi soir, le ciel sénégalais s'est paré de gris, laissant place à des pluies accompagnées d'orages sur la quasi-totalité du territoire. Selon Marc Abessolo, ingénieur météo à l'ANACIM, cette situation s'explique par une dynamique atmosphérique précise : « C'est un conflit entre une masse d'air frais et humide en provenance de l'Europe, qui descend jusqu'en Afrique de l'Ouest, et une masse d'air locale relativement chaude. Le mélange de ces deux masses a conduit à la formation de nuages denses, générant ces pluies faibles à modérées ».



​Ce phénomène, bien que typique de certaines transitions saisonnières, devrait persister durant toute la journée du jeudi et jusqu'à vendredi matin.



​Si les quantités recueillies restent pour l'instant modestes l'ANACIM insiste sur la prise de précautions. L'expert météo rappelle qu'une configuration similaire en 2002 avait causé d'importants dégâts, notamment des pertes de bétail, des dommages sur les récoltes et des risques sanitaires pour les personnes âgées.



​L'agence invite donc les agriculteurs, les éleveurs et les citoyens à rester vigilants face à l'instabilité qui pourrait se prolonger.

Bilan des précipitations (08/01 au 09/01)

​Les relevés effectués entre mardi et jeudi montrent une généralisation des pluies, avec un pic notable dans la zone de Linguère avec 3.8 mm, Nioro 2.6 mm, Kaolack 1.5 mm, Matam 1.5 mm, Saint Louis 1.3 mm, Dakar 1.0 mm, toutes ces prévisions concernent la journée du mercredi au jeudi. Des traces de pluie ont également été signalées à Kolda, Bambey, Mbour et Podor.

Prévisions, fraîcheur et risques localisés

​Pour la soirée et la nuit de ce jeudi, le ciel restera couvert. Des risques de pluies localisées persistent, particulièrement dans les régions du Nord, de l'Est et de l'Ouest.



​Côté thermomètre, les températures maximales ne devraient pas franchir la barre des 33°C. La fraîcheur nocturne et matinale restera sensible, surtout le long des côtes et dans la zone Nord du pays.

​Le conseil de l'expert : Gardez vos vêtements chauds à portée de main et protégez vos biens sensibles à l'humidité jusqu'au retour à la normale prévu vendredi en cours de journée.



