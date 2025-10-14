Alerte Météo : des orages persistants à Kédougou et des pluies faibles attendues sur Dakar et Thiès

Ce mardi matin, le Sénégal fait face à un temps contrasté sur le territoire national, selon les dernières prévisions météorologiques valables jusqu'à midi.
La région de Kédougou (sud-est) connaît une situation météorologique marquée, avec la persistance d'orages et de pluies. Une vigilance est de mise, avec une faible probabilité que ces intempéries s'étendent vers la région de Kolda (sud).
Sur le reste du territoire, les conditions sont généralement moins agitées mais nuageuses. Les habitants de Ziguinchor, Sédhiou, Cap-Skirring, Kaolack (centre), Fatick (ouest) et Diourbel peuvent s'attendre à un ciel partiellement nuageux accompagné de pluies faibles.
Des averses isolées sont également attendues ce matin sur Dakar et Thiès. Il est donc conseillé aux usagers de se munir d'un parapluie pour leurs déplacements.
