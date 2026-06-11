Mbappé : « Il y a une histoire entre la France et le Sénégal qui va rendre le match plus pimenté »

Kylian Mbappé s'est confié sur M6 et a évoqué le futur adversaire de l'équipe de France en Coupe du monde : le Sénégal. Au-delà des ambitions des Bleus dans ce Mondial, le capitaine de l'équipe de France s'attend à une rencontre disputée.



« La Coupe du monde, ce sont des matchs qui donnent envie. On joue contre le champion d'Afrique… je ne sais pas si c'est eux ou pas d'ailleurs (rires), vu qu'il y a le Maroc aussi. On va rester en dehors de ça (rires) », a lancé l'attaquant du Real Madrid.



Il a ajouté : « C'est une grande équipe. C'est super de commencer comme ça. On ne peut pas nier qu'il y a aussi une histoire entre la France et le Sénégal. Donc il y a une histoire qui va rendre ce match encore plus pimenté. Ça va être super. Le match est à 21h en France, les enfants ne seront pas couchés. À nous de bien commencer. Cela peut nous permettre de dissiper les premiers doutes, parce qu'il y aura de l'anxiété chez pas mal de personnes pas chez nous, mais chez certaines personnes. Cela nous donnera aussi ces trois points ».