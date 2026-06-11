Sécurité : La police de Diamaguène Sicap-Mbao démantèle un réseau de trafic de drogue

La brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao a neutralisé un réseau de trafic de drogue animé par des ressortissants étrangers. L'opération a été déclenchée à la suite d'une information précise signalant un commerce illicite de stupéfiants dans cette zone.







Pour interpeller le principal suspect, les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance qui a permis d'identifier son domicile à la Sicap Mbao. Un policier s'est ensuite fait passer pour un client afin de passer une commande. Le suspect, M. Diallo, un commerçant malien de 31 ans, a mordu à l'hameçon en vendant un cornet de chanvre indien à l'agent infiltré pour la somme de 1 000 F CFA, entraînant son arrestation immédiate. Une palpation de sécurité a permis de découvrir sur lui huit sachets contenant environ 250 g de chanvre indien marron.







Lors de son interrogatoire, le mis en cause a avoué avoir importé 500 g de cette drogue depuis le Mali par voie terrestre. Selon des sources de Seneweb, il a également précisé qu'il avait déjà réussi à écouler la moitié de sa marchandise avant son interpellation. Au terme de l’enquête, le trafiquant a été déféré hier mercredi devant le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

