Coupe du monde 2026 : Le Mexique domine l'Afrique du Sud (2-0) et réussit son entrée en lice

L'équipe nationale mexicaine a parfaitement lancé sa phase finale de la Coupe du monde 2026 en s'imposant aisément (2-0) face à l'Afrique du Sud, jeudi soir au stade de Mexico.



Les Mexicains n'ont pas attendu longtemps pour se montrer dangereux. Dès la 5e minute, Raúl Jiménez a alerté le camp adverse par une frappe puissante, mais le gardien sud-africain Williams a repoussé le danger avec brio. La pression mexicaine a fini par payer à la 9e minute : Julián Quinones a conclu un mouvement collectif pour ouvrir le score.



Raúl Jiménez a doublé la mise à la 67e minute d'une tête puissante, sur un centre de Roberto Alvarado.

Les deux équipes évoluent dans le groupe A, en compagnie de la Corée du Sud et de la République tchèque, qui s'affrontent ce vendredi à 02h00 GMT.



Pour la deuxième journée du groupe A, le Mexique affrontera la Corée du Sud le vendredi 19 juin à 01h00, tandis que l'Afrique du Sud croisera le fer avec la République tchèque le jeudi 18 juin à 16h00.