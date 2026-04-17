Alerte aux faux visas : le ministère des Affaires étrangères démantèle une plateforme frauduleuse

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur informe qu’une plateforme frauduleuse de délivrance de visa dénommée « SENEVISA.COM » a été mise en ligne par un groupe de faussaires qui exige des paiements pour la délivrance de visa d’entrée et de séjour au Sénégal, indique un communiqué.
Aussitôt alerté, le ministère a sollicité l’ouverture d’une enquête judiciaire et demandé la fermeture de la plateforme.
Le ministère rappelle, à cet effet, que la réception de demandes de visa d’entrée et de séjour au Sénégal est exclusivement du ressort des missions diplomatiques ou consulaires de notre pays à l’étranger et, qu’à l’heure actuelle, la réglementation ne prévoit pas de frais de dossier.
Enfin, il assure que toute évolution sur la réglementation entourant la procédure en la matière sera portée au public, le moment venu.
Aussitôt alerté, le ministère a sollicité l’ouverture d’une enquête judiciaire et demandé la fermeture de la plateforme.
Le ministère rappelle, à cet effet, que la réception de demandes de visa d’entrée et de séjour au Sénégal est exclusivement du ressort des missions diplomatiques ou consulaires de notre pays à l’étranger et, qu’à l’heure actuelle, la réglementation ne prévoit pas de frais de dossier.
Enfin, il assure que toute évolution sur la réglementation entourant la procédure en la matière sera portée au public, le moment venu.
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