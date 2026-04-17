« Trop, c’est trop » : Donald Trump affirme que les États-Unis interdisent à Israël de nouvelles attaques au Liban

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que Washington interdit activement à Israël de mener de nouvelles attaques contre le Liban, alors qu’un cessez-le-feu naissant commence à s’installer.



« Israël ne bombardera plus le Liban. Cela lui est interdit par les États-Unis. Trop, c’est trop !! », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.



Par ailleurs, il a affirmé que le cessez-le-feu entre le Liban et Israël est totalement dissocié des discussions en cours avec l’Iran. Il a précisé que Washington continuera de « travailler avec le Liban et de traiter la situation du (Hezbollah) de manière appropriée ».



Le président faisait référence au Hezbollah libanais, dont le désarmement est depuis longtemps recherché par les États-Unis et Israël.



Jeudi, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de dix jours au Liban, entrant en vigueur à minuit, heure locale, à Tel-Aviv et Beyrouth.



Selon des chiffres officiels, plus de 2 196 personnes ont été tuées et 7 185 blessées au cours de 45 jours d’attaques israéliennes au Liban, tandis que plus d’un million de personnes ont été déplacées.



En octobre 2023, Israël a lancé une guerre contre le Liban. Un cessez-le-feu a été déclaré en novembre de l’année suivante, mais Israël a continué de le violer quotidiennement avant d’élargir son offensive le 2 mars.



Israël occupe des zones dans le sud du Liban, certaines depuis des décennies et d’autres depuis le lancement de sa nouvelle offensive terrestre dans le pays cette année.