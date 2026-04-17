Tentative de corruption à Pikine : Le juge Maguette Thiam refuse une valise de 10 millions

Le magistrat instructeur du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Maguette Thiam, a fait échouer une tentative de corruption directe dans son bureau. L'entrepreneur Cheikh Guèye et le marabout Hady Sy ont été interpellés ce jeudi par la Brigade de recherches de Keur Massar sur ordre du procureur Saliou Dicko. Ils sont poursuivis pour avoir tenté de corrompre le juge en charge d'un dossier impliquant l'ancien ministre Ismaïla Madior Fall.







Les faits se sont déroulés lorsque Cheikh Guèye, déjà inculpé dans une procédure antérieure, a sollicité l'entremise du religieux Hady Sy pour obtenir un rendez-vous avec le magistrat. Après avoir remis 10 millions de FCFA au marabout pour faciliter le contact, l'entrepreneur s'est présenté au cabinet du juge Thiam. C’est lors de cet entretien qu’il a sorti une valise contenant la somme intégrale pour tenter d'infléchir le cours de l'instruction.







La réaction du magistrat a été immédiate : il a fermement refusé l'argent et a fait expulser l'entrepreneur de son bureau. Saisi de l'incident, le procureur Saliou Dicko a ordonné une intervention rapide de la gendarmerie. Les deux mis en cause sont actuellement en garde à vue et leur présentation au parquet est programmée pour ce lundi. Cette affaire remet en lumière la question de l'intégrité judiciaire dans des dossiers sensibles impliquant d'anciennes figures de l'État.

