Finances publiques : Le Sénégal projette de lever 658 milliards de FCFA sur le marché de l’UMOA

Le Sénégal intensifie sa stratégie de mobilisation de ressources sur le marché financier régional. Pour le deuxième trimestre 2026, le Trésor public sénégalais prévoit de solliciter les investisseurs de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) à hauteur de 658 milliards de FCFA. Selon les données de l’agence Umoa-Titres, cette offensive place le Sénégal au deuxième rang des émetteurs de la zone, juste derrière la Côte d’Ivoire qui vise une enveloppe de 980 milliards de FCFA.







Cette levée de fonds massive s’inscrit dans le cadre du financement des projets de développement et de la gestion de la trésorerie de l’État. En se positionnant comme un acteur majeur du marché des titres publics, le Sénégal confirme la confiance dont il jouit auprès des investisseurs régionaux. Le volume global des émissions prévues par les États membres de l’Union témoigne d'un dynamisme soutenu du marché financier ouest-africain pour ce trimestre.







L’arbitrage entre les Bons du Trésor (BT) et les Obligations du Trésor (OT) permettra au Sénégal de structurer sa dette intérieure tout en optimisant les coûts de financement. Cette annonce intervient dans un contexte de rigueur budgétaire où la diversification des sources de financement demeure un pilier de la souveraineté économique nationale.

