Foncier : Le Sénégal généralise la gestion numérique des titres au niveau communal

Le Gouvernement déploie un système d'information intégralement digitalisé pour la sécurisation des terres dans les collectivités territoriales. Le jeudi 16 avril 2026 à Thiès, le responsable du système d'information du Projet cadastre et sécurisation foncière (PROCASEF), Ousseynou Niang, a annoncé que l'ensemble du processus est désormais intégré à une plateforme numérique dédiée. Cette dématérialisation couvre toutes les étapes, depuis le dépôt de la demande initiale jusqu'à la délivrance finale du titre de propriété.







Cette initiative s'inscrit dans le cadre du « New Deal technologique » sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget. Elle cible spécifiquement le domaine national géré par les communes, substituant les délibérations manuelles par un outil informatique harmonisé. Ce portail de « e-service » permet aux populations d'accéder aux services fonciers directement à l'échelle locale, garantissant ainsi une plus grande proximité du service public.







Le nouveau système assure une transparence accrue grâce à la possibilité de soumettre les dossiers en ligne et de recevoir un accusé de réception numérique immédiat. Le demandeur peut vérifier le statut de son dossier à chaque palier, de la délibération municipale à l'approbation finale de l'autorité, réduisant ainsi les risques de lenteurs ou d'opacité. L'archivage numérique systématique vient également sécuriser les données pour prévenir les pertes de documents et les conflits liés aux doubles attributions foncières.

