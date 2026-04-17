Éducation et Formation : Lancement des travaux du Complexe de Dioulacolon à Kolda

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, accompagné de son homologue de la Formation professionnelle, préside ce vendredi 17 avril 2026 la cérémonie officielle de pose de la première pierre du Complexe éducatif, professionnel et sportif de Dioulacolon. Ce déplacement dans la région de Kolda marque le démarrage effectif d'un projet conçu pour transformer l'offre éducative locale et répondre aux besoins croissants de qualification des jeunes de la zone sud.







Située au cœur de l'académie de Kolda, cette infrastructure moderne se veut un pôle d'excellence multidisciplinaire. Le projet intègre des espaces dédiés à l'enseignement général, des ateliers de formation technique ainsi que des installations sportives de haut niveau. Cette approche intégrée vise à offrir aux élèves un cadre d'épanouissement complet, alliant réussite académique, apprentissage de métiers porteurs et pratique physique.







Ce complexe structurant illustre la volonté des autorités de décentraliser les infrastructures de qualité et de réduire les disparités régionales en matière d'accès à la formation. En dotant Dioulacolon d'un tel outil, le Gouvernement entend renforcer l'employabilité des jeunes ruraux et dynamiser l'économie locale par une meilleure adéquation entre l'école et le marché du travail.

