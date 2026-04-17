Éducation : Les maîtres des Daaras partenaires lancent un boycott national contre le PAPSE

Le climat social s'envenime entre le ministère de l'Éducation nationale et les acteurs du Projet d'Amélioration des Performances du Système Éducatif (PAPSE). Réunis en collectif, les maîtres coraniques (Serigne Daaras) ont annoncé ce vendredi 17 avril 2026 un boycott systématique des fournitures et matériels pédagogiques distribués par les Inspections de l'Éducation et de la Formation (IEF). Cette mesure de rétorsion vise à dénoncer une déconnexion entre les annonces ministérielles et la précarité réelle des 1 098 établissements partenaires concernés par le programme.







Le point de rupture cristallise sur l'absence totale de rémunération des prestataires depuis sept mois, malgré l'existence de contrats de performance dûment signés. Le Collectif juge « dérisoire » la récente décision du ministère de distribuer des outils pédagogiques alors que les encadreurs et enseignants se trouvent dans une situation de survie financière. Selon les protestataires, les rares régularisations partielles effectuées par les autorités auraient été menées de façon arbitraire, laissant une grande partie des agents sans aucun revenu depuis le début de l'année scolaire.





Cette crise met en lumière la faillite des engagements étatiques concernant la prise en charge des frais de fonctionnement des Daaras. Actuellement, les maîtres coraniques affirment supporter seuls l'intégralité des charges liées à la santé des élèves, aux fournitures et à la gestion des cantines scolaires. Face à ce qu'ils qualifient de mépris de leur dignité, les membres du collectif récusent désormais toute médiation de la Direction des Daara et exigent une rencontre directe avec le ministère des Finances pour solder les arriérés de salaires.







Au-delà de l'urgence financière, les prestataires du PAPSE réclament une sécurisation de leur avenir professionnel. Ils exigent une intégration prioritaire dans la fonction publique lors du prochain recrutement national, afin de valoriser l'expérience acquise sur le terrain. Le mouvement appelle à une intervention rapide du Président de la République et du Premier ministre pour décanter la situation et éviter une paralysie durable de ce programme stratégique pour l'éducation nationale.

