Palais : Saly Sarr reçue par le Président Diomaye Faye après sa médaille de bronze

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi en audience Saly Sarr, venue lui présenter sa médaille de bronze décrochée aux Championnats du monde d’athlétisme en salle.



Selon la Présidence de la République, le chef de l’État lui a adressé ses chaleureuses félicitations ainsi que celles de toute la Nation pour cette performance de haut niveau qui honore le Sénégal.



Selon la même source, cette audience est tenue en présence d’une délégation comprenant notamment le Président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme et son agent, a permis d’évoquer les défis à venir, en particulier les Jeux Olympiques de Los Angeles, pour lesquels Saly Sarr figure parmi les plus grandes chances de médaille du Sénégal.



Le Président Faye a réaffirmé son engagement à garantir un accompagnement optimal, afin de permettre à Saly Sarr et à l’ensemble des athlètes sénégalais de se préparer dans les meilleures conditions aux échéances internationales à venir.