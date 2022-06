Alerte météo ! Orages et pluies faibles sur l'axe Dakar Ziguinchor ce mercredi

🚨Alerte météo 🚨



Orages et pluies faibles à modérées précédés de vents forts prévus au cours de cette matinée sur le littoral notamment sur l'axe Dakar Ziguinchor.#anacim#meteosenegal pic.twitter.com/MxZWcpgHsp

— Anacim (@meteosenegal) June 15, 2022



D'après les prévisions de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie des orages et pluies faibles sont attendues au cours de la matinée sur l'axe Dakar Ziguinchor."Orages et pluies faibles à modérées précédés de vents forts prévus au cours de cette matinée sur le littoral notamment sur l'axe Dakar Ziguinchor", alerte l'Anacim dans son bulletin quotidien de ce mercredi.