Alerte météo : Une houle dangereuse frappera les côtes sénégalaises dès samedi

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) prévient les pêcheurs et autres usagers de la mer sur les dangers à prendre le large dans la période comprise entre samedi 02 mars (09 heures) et lundi 04 mars (18heures).



Selon l’Anacim, ce danger est suscité par une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant dépasser les 2,5 mètres qui fonce sur les cotes sénégalaises. Cette houle est précédée d’une autre qui doit cependant cesser dès ce mercredi 27 février à 18 heures.