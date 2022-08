Alerte météo : des activités pluvio-orageuses annoncées dans le Sud, de la chaleur dans le Nord et Est

L'Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) annonce ce mardi des activités pluvio-orageuses dans le Sud, et de la chaleur dans les localités Nord et Est.



"Au courant de cet après-midi allant à la nuit, des activités pluvio-orageuses risqueront d’être notées sur les régions Sud avec de faibles chances de débordement vers le Centre-sud. Ailleurs, la stabilité sera de mise avec un ciel sera passagèrement nuageux à nuageux par endroits", a-t-elle indiqué dans son bulletin de prévision de ce jour.



Par contre, la "chaleur sera ressentie sur une bonne partie du territoire notamment dans les localités Nord et Est où l’indicateur thermique s’échelonnera entre 35°C à Linguère et 39°C à Matam."