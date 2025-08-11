Alerte météo : fortes pluies et vents annoncés sur Dakar, Louga, Saint-Louis et Mbour

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a émis, ce lundi, une alerte annonçant l’arrivée imminente d’orages et de pluies modérées à fortes sur les régions de Dakar, Louga, Saint-Louis et Mbour.
Ces précipitations pourraient s’accompagner de vents violents, prévient l’agence.
