PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Alerte météo : fortes pluies et vents annoncés sur Dakar, Louga, Saint-Louis et Mbour
L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a émis, ce lundi, une alerte annonçant l’arrivée imminente d’orages et de pluies modérées à fortes sur les régions de Dakar, Louga, Saint-Louis et Mbour.
 
Ces précipitations pourraient s’accompagner de vents violents, prévient l’agence.


Moussa Ndongo

Lundi 11 Août 2025 - 19:03


