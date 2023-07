Alerte météo : le ciel reste nuageux au cours de la journée sur l'ensemble du pays

Au cours de la journée, le ciel restera nuageux à passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays, a annoncé l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) dans son bulletin de ce mardi.



Toutefois, avertit l'agence météorologique "à partir de cette soirée allant à la matinée du mercredi, des manifestations pluvio-orageuses intéresseront les régions Sud (Ziguinchor, Cap Skirring, Sédhiou, Kédougou, Bakel, Tambacounda et Kolda) avec des possibilités d’extension vers le Centre-ouest (Kaolack, Fatick, Diourbel, Dakar et Thiès)."



Compte tenu de la couverture, les températures accuseront ce pendant, "une baisse notable sur une bonne partie du pays notamment dans les régions Sud-Ouest et Centre-ouest où les maximas journaliers varieront entre 30 et 38°C. Néanmoins, dans les régions Nord-est, la sensation de chaleur humide restera marquée."



Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants souffleront de secteur Ouest à Nord-ouest et d’intensité faible à modérée.