Alerte météo : orages attendus sur plusieurs régions

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte annonçant des orages accompagnés de pluies sur plusieurs localités du Sénégal ce vendredi. Les zones concernées sont « Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou. »

Selon l’agence, ces phénomènes pluvio-orageux sont attendus d’ici la soirée. Les populations sont invitées « à la vigilance face aux risques liés aux fortes précipitations. »

Ndeye Fatou Touré

Vendredi 29 Août 2025 - 18:15


