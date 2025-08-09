Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Alerte météo : orages et pluies annoncés à Touba et Linguère



Alerte météo : orages et pluies annoncés à Touba et Linguère
L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) a émis ce samedi une alerte aux pluies, annonçant l’arrivée d’orages et de précipitations sur Linguère et Touba.

Elle prévoit deux épisodes pluvieux majeurs entre le 8 et le 16 août 2025.

Première vague : du 8 au 10 août (après les pluies du vendredi 8 août)
  • Sud : Kolda, Sédhiou, Ziguinchor
  • Centre : Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Dakar
  • Est : Kédougou, Tambacounda, Matam
  • Nord : Louga, Linguère
Des extensions sont possibles vers Podor et Saint-Louis.

Deuxième vague : du 12 au 16 août

Plus intense et plus généralisée que la première, elle touchera principalement :
  • Centre : Kaffrine, Fatick, Kaolack, Diourbel, Thiès, Dakar
  • Est : Kédougou, Tambacounda
  • Sud : Kolda, Sédhiou, Ziguinchor.
 
 
Moussa Ndongo

Samedi 9 Août 2025 - 21:32


