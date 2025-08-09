Alerte météo : orages et pluies annoncés à Touba et Linguère

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) a émis ce samedi une alerte aux pluies, annonçant l’arrivée d’orages et de précipitations sur Linguère et Touba.
Elle prévoit deux épisodes pluvieux majeurs entre le 8 et le 16 août 2025.
Première vague : du 8 au 10 août (après les pluies du vendredi 8 août)
Deuxième vague : du 12 au 16 août
Plus intense et plus généralisée que la première, elle touchera principalement :
Elle prévoit deux épisodes pluvieux majeurs entre le 8 et le 16 août 2025.
Première vague : du 8 au 10 août (après les pluies du vendredi 8 août)
- Sud : Kolda, Sédhiou, Ziguinchor
- Centre : Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Dakar
- Est : Kédougou, Tambacounda, Matam
- Nord : Louga, Linguère
Deuxième vague : du 12 au 16 août
Plus intense et plus généralisée que la première, elle touchera principalement :
- Centre : Kaffrine, Fatick, Kaolack, Diourbel, Thiès, Dakar
- Est : Kédougou, Tambacounda
- Sud : Kolda, Sédhiou, Ziguinchor.
Autres articles
-
Touba : Les boutiquiers dénoncent la flambée des prix à l’approche du Magal et réclament un contrôle strict
-
UMS : Cheikh Ba élu nouveau président de l’Union des Magistrats du Sénégal
-
Diouroup : un carambolage fait 4 morts et 19 blessés
-
Guédiawaye : un homme arrêté pour tentative d’arnaque au changement frauduleux de cartes SIM
-
Justice : Ousmane Diagne dénonce les "critiques excessives" et appelle à préserver l’intégrité de l’institution judiciaire