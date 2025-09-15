Alerte météo : pluies et orages attendus ce lundi dans plusieurs régions

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a lancé une alerte de pluies ce lundi 15 septembre 2025 dans plusieurs régions du pays.
Selon ses prévisions, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées sont attendus cet après-midi et dans la soirée sur Louga, Thiès, Mbour et Dakar.
Le même phénomène est également prévu dans le sud et le centre, notamment à Ziguinchor, Cap-Skirring, Sédhiou, Kaolack, Fatick, Linguère et Diourbel.
Selon ses prévisions, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées sont attendus cet après-midi et dans la soirée sur Louga, Thiès, Mbour et Dakar.
Le même phénomène est également prévu dans le sud et le centre, notamment à Ziguinchor, Cap-Skirring, Sédhiou, Kaolack, Fatick, Linguère et Diourbel.
Autres articles
-
Opération coup de poing de la Gendarmerie de Dakar : 20 interpellations,128 véhicules contrôlés et 8 permis de conduire saisis
-
🛑 Direct| En prison depuis presque un (1) an, les avocats de Lat Diop face à la presse
-
Suspension des importations de bananes : l'Arm veille à la régulation et à la stabilité des prix
-
Affaire Waly Seck : Mame Diarra Fam apporte son soutien au chanteur
-
Santé publique : des disparités régionales dans les facteurs de risque au Sénégal