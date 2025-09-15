Alerte météo : pluies et orages attendus ce lundi dans plusieurs régions

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a lancé une alerte de pluies ce lundi 15 septembre 2025 dans plusieurs régions du pays.



Selon ses prévisions, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées sont attendus cet après-midi et dans la soirée sur Louga, Thiès, Mbour et Dakar.



Le même phénomène est également prévu dans le sud et le centre, notamment à Ziguinchor, Cap-Skirring, Sédhiou, Kaolack, Fatick, Linguère et Diourbel.