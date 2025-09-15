Réseau social
Alerte météo : pluies et orages attendus ce lundi dans plusieurs régions



L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a lancé une alerte de pluies ce lundi 15 septembre 2025 dans plusieurs régions du pays.
 
Selon ses prévisions, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées sont attendus cet après-midi et dans la soirée sur Louga, Thiès, Mbour et Dakar.
 
Le même phénomène est également prévu dans le sud et le centre, notamment à Ziguinchor, Cap-Skirring, Sédhiou, Kaolack, Fatick, Linguère et Diourbel.
Moussa Ndongo

Lundi 15 Septembre 2025 - 19:42


