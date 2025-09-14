Alerte météo : un temps ensoleillé et des risques de pluies et d’orages localisés attendus ce dimanche

Cependant, des pluies isolées sont attendues dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine. En soirée, des orages et averses devraient concerner les zones de Kolda, Tambacounda et Kédougou.

Un exemple des dangers liés aux intempéries a été partagé via une photo montrant "un arbre déraciné à Nioro", illustrant les risques lors de fortes pluies accompagnées de vents violents.

Les previsions météorologiques de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) de ce dimanche septembre jusqu’à 18h, prévoit un temps majoritairement ensoleillé sur une grande partie du pays, avec des températures légèrement chaudes.