Alerte météo: une couche dense de poussière attendue sur tout le pays

L’Agence nationale de l’aviation civile et la météorologie (Anacim) a annoncé, dans son bulletin météorologie, qu’une couche dense de poussière est attendue sur tout le pays et sur le littoral, à partir de mardi 23 janvier à 12h et ce, jusqu’au jeudi 25 janvier à 23h.



La même note de relever que les visibilités seront réduites et la quantité de l'air mauvaise sur le pays durant la période sus mentionnée.



Pour les personnes sensibles dont ceux souffrant de maladies respiratoires, il faudra faire très attention lors de cette période. « Il existe un risque sanitaire « élevé » pour les personnes particulièrement sensibles (les personnes souffrant de maladies respiratoires, jeunes enfants et personnes âgées). Au vu du degré d’exposition aux concentrations élevées de particules, il est conseillé de ne pas trop s’exposer à l’air ambiant et de porter un masque pour se protéger des particules en suspension dans l’air », conseille l’agence.