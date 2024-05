Grave accident à Nord Foire : deux morts et deux blessés graves enregistrés

Un violent accident de la circulation s'est produit ce lundi 13 mai, à hauteur de Nord Foire en face Les Impôts et Domaines, en allant vers les cimetières Saint-Lazar. Le chauffeur du bus Tata de la ligne 44, qui roulait à vive allure, a perdu le contrôle avant d'heurter violemment un tricycle et un taxi. Le bilan est lourd : deux morts et deux blessés graves enregistrés, informe une source policière contactée par PressAfrik.



Une équipe de PressAfrik a été déployée sur les lieux pour plus d'informations.