Alerte rouge: la santé des enfants gravement menacée !

À l’échelle mondiale, on recense aujourd’hui 1 enfant « zéro dose » ou insuffisamment vacciné sur 5. En d’autres termes, ces enfants n’ont pas reçu l’intégralité ou une partie de leurs vaccins de routine. Des taux jamais enregistrés depuis 2008, fait remarquer l'Unicef.



Ces enfants n’ont pas reçu la première dose de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) entrent dans la catégorie « zéro dose ». Les enfants qui ont reçu la première dose (DTC1) mais pas la troisième (DTC3) sont dits « insuffisamment vaccinés ».



Les maladies réapparaissent aujourd’hui dans des pays où elles avaient été contrôlées, regrette l'Unicef. Parallèlement, il est constaté également "une recrudescence de cas dans les pays qui n’avaient pas encore éliminé les maladies. Il s’agit notamment des épidémies de choléra, de rougeole et de poliomyélite."

À l’heure actuelle, beaucoup trop d’enfants dans le monde ne reçoivent pas les vaccins indispensables pour se prémunir contre certaines maladies graves, voire mortelles. Et les chiffres dévoilés par l'agence onusienne font froid au dos. Il s'agit de 67 millions d'enfants qui ont manqué des vaccins à cause du Covid entre 2019 et 2021."La pandémie de COVID-19 a sévèrement perturbé la vaccination infantile. En effet, de 2019 à 2021, 67 millions d’enfants ont été privés de l’intégralité ou d’une partie de leurs vaccins de routine et restent donc vulnérables face à diverses maladies à prévention vaccinale", écrit l'Unicef dans son rapport parcouru par PressaAfrik.