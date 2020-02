Alerte_Trafic - L’incendie du véhicule à hauteur de Thiaroye maîtrisé par les agents de l’Autoroute de l’Avenir

Le bus qui a pris feu ce mardi matin sur le sens AIBD-Dakar, à hauteur de Thiaroye a été levé et remorqué par les agents de l’Autoroute de l’Avenir, après avoir eux-mêmes maîtrisé le feu.Sur le compte Twitter de l’infrastructure, on annonce un tout de même un bouchon de 3 kilomètres qui s’est formé entre Mbao et Thiaroye (Sens AIBD). La société exploratrice de l’Autoroute promet d’informer d’un retour à la normale dans quelques instants.