Algérie-Cameroun : l'arbitre a failli être lynché par les supporters

Mardi soir, les Fennecs se sont inclinés 2 à 1 face au Cameroun. Ils n'iront donc pas à la Coupe du Monde au Qatar, à moins que la tentative désespérée de la FAF de faire rejouer le match aboutisse. En attendant, l'Algérie ne digère pas et pointe du doigt l'arbitre de la rencontre. Djamel Belmadi avait allumé la première mèche après la rencontre. «Je le dis aujourd’hui sans peur: ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, voient notre travail et ne nous respectent pas. Ces deux dernières années, je n’ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d’excuses, ce sont des faits».



Critiqué, Bakary Gassama, l'arbitre de cette rencontre, a vécu une fin de soirée difficile. Et le lendemain l'était tout autant. Compétition explique que le Gambien, qui devait prendre un vol pour Istanbul, a bien failli être lynché à l'aéroport Houari-Boumédiène d'Alger par une foule de supporters des Fennecs. Le média algérien ajoute que Monsieur Gassama a également croisé Djamel Belmadi qui l'aurait traité de "corrompu" et "d'arbitre malhonnête". Ambiance.