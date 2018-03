Algérie: Maxime Lopez « Les fennecs ? on verra bien »

Maxime Lopez jouera-t-il un jour pour l’équipe d’Algérie ? L’hypothèse n’est pas à écarter. De mère algérienne, le milieu de terrain progresse bien avec l’Olympique de Marseille et se dit fier de ses origines du côté maternel.«L’Algérie est une belle équipe. Ma maman est algérienne et je respecte beaucoup cette équipe algérienne», a-t-il confié dans une interview accordée à la version arabe de beIN Sport.

International espoir français actuellement, Maxime Lopez est pour le moment concentré sur sa progression en club. Interrogé sur la possibilité de jouer pour l’Algérie, il estime que ce n’est pas le moment d’en parler mais n’écarte rien pour l’avenir. «Je vais encore attendre, je veux juste progresser, on verra bien cela au bon moment», s’est contenté de répondre le Franco-Algérien.

Comme on le voit, Maxime Lopez ne ferme pas complètement la porte aux Fennecs.