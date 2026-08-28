Algérie: après la visite du Premier ministre nigérien, Alger se rapproche de deux pays de l'AES

Le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine a terminé, jeudi 27 août 2026, au soir sa visite de travail de deux jours en Algérie. Après s'être entretenu avec son homologue Sifi Ghrieb et différents ministres sectoriels, le chef du gouvernement nigérien a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, pour passer en revue l'avancement des projets communs. Une rencontre qui s'est tenue quelques jours à peine après la réception à Alger du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga.



Comme Abdoulaye Maïga, à sa place le 24 août dernier, le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine a tenu à rappeler dans son discours au palais présidentiel que l'Algérie est un pays « voisin et frère ». Après trois déplacements de son homologue algérien Sifi Ghrieb au Niger, c'est accompagné de plusieurs ministres qu'Ali Mahamane Lamine Zeine est venu pendant deux jours approfondir le partenariat entre les deux pays.



Parmi les thèmes abordés durant la réunion élargie entre les deux délégations : la coopération algéro-nigérienne en matière de sécurité, notamment à la frontière, et les différents partenariats économiques conclus entre les deux pays ces derniers mois, faisant écho à la centrale électrique mise en route à Niamey et au puits de forage à Kafra, dans le nord du pays.



Autre axe développé : l'évolution des projets d'intégration, comme le gazoduc transsaharien ainsi que la liaison dorsale de fibre optique, considérés comme des leviers majeurs pour densifier les échanges.



Sécurité, intégration régionale : l'Algérie retrouve une place privilégiée auprès du Mali et du Niger, deux des trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), après une période de tensions diplomatiques. Le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, prépare d'ailleurs prochainement une visite officielle en Algérie.