Sénégal : le bureau de l’Assemblée nationale se réunit ce vendredi à la demande de Diomaye

A Dakar, le bureau de l’Assemblée nationale a été convoqué ce vendredi par Ousmane Sonko, président de l’Institution. Cette réunion qui se tiendra à 10h (GMT) fait suite à une saisine du chef d’Etat Diomaye Faye, qui a demandé l’ouverture de la deuxième session extraordinaire du mois d’août 2026, selon les informations relayées dans Les Echos.
Si l’ordre du jour n’est pas connu, cette réunion de bureau s’inscrit dans un contexte où le Premier ministre Al Aminou Lô est attendu à l’Assemblée nationale le mardi 1er septembre pour sa Déclaration de politique générale (DPG).
Si l’ordre du jour n’est pas connu, cette réunion de bureau s’inscrit dans un contexte où le Premier ministre Al Aminou Lô est attendu à l’Assemblée nationale le mardi 1er septembre pour sa Déclaration de politique générale (DPG).
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