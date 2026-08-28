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Norvège : le roi Harald V, doyen des monarques européen, est décédé ce vendredi à 89 ans



Norvège : le roi Harald V, doyen des monarques européen, est décédé ce vendredi à 89 ans
En Norvège, le Palais royal a  annoncé ce vendredi le décès à 89 ans du roi Harald V. Si avant son décès il était le doyen des monarques d’Europe, ces dernières années, Harald V avait de sérieux problèmes de santé.

Son fils Haakon, qui a assuré la régence à plusieurs occasions, conformément à la Constitution, devrait désormais lui succéder. Même dans la maladie, le roi avait toujours refusé de s’avouer  vaincu, fidèle à la formule de son grand-père, considérant que l’on est roi « jusqu’à la mort ».
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Charles KOSSONOU

Vendredi 28 Août 2026 - 10:28