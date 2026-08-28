Sénégal : le Train express régional sous la menace d’une grève générale

Au Sénégal, face aux blocages des négociations salariales et à des tensions managériales, les agents du Train Express Régional (TER) annonce un point de presse le 03 septembre 2026 suivi d’un préavis de grève pour réclamer une «prime de logement» et une convention collective propre au secteur ferroviaire, selon le journal Les Echos.



Cette menace de grève générale des délégués du personnel de la Société d’exploitation du TER (Seter) s’inscrit dans un contexte où ils dénoncent vivement la dégradation persistance du climat social ainsi que de prétendues tentatives d’intimidation à l’encontre de salariés mobilisés lors de journées «brassards rouges».



Tout en dénonçant l’actuelle convention collective (jugée inadaptée à la réalité du rail), le personnel exige une convention spécifique, avec une reconnaissance de la pénibilité, une prime de risque face aux dangers de l’exploitation, ainsi que des garanties sur l’équité des carrières avant les extensions de ligne prévues vers Sébikhotane et l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).