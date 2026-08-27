Transparence financière : le Forum du Justiciable demande des comptes sur l'utilisation du Fonds intergénérationnel

Le Forum du Justiciable a officiellement adressé, ce jeudi 27 août 2026, une demande d'informations au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, avec ampliation au Premier ministre, concernant la gestion du Fonds intergénérationnel.



À travers cette démarche, l'organisation de la société civile sollicite des éclaircissements précis sur la dotation réelle attribuée au Fonds depuis le début de la commercialisation des hydrocarbures, ainsi que sur l'entité chargée de sa gestion. Le Forum interroge l'autorité administrative sur la nature juridique, le capital social et la composition du conseil d'administration de la société gestionnaire, le cas échéant.



La saisine porte également sur le détail des placements et investissements déjà réalisés, le traitement réservé aux bénéfices générés, la publication de rapports d'audit externe accessibles aux citoyens et les mécanismes prévus pour assurer la pérennité du Fonds au profit des générations futures. L'organisation précise que cette action s'inscrit dans son engagement en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance des deniers publics.