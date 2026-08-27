France: une voiture fonce sur des piétons, deux morts et neuf blessés

A Caen, au nord-ouest de la France, un individu a foncé sur un groupe d’une dizaine de personnes au volant de son véhicule, mercredi 26 août, vers 20 heures (GMT), dans le quartier de la gare. Si l’auteur présumé a été interpellé, le bilan fait état de deux personnes décédées et de neuf blessés, selon Le Monde, qui dit avoir eu la confirmation de la préfecture du Calvados.



«Le 26 août 2026, aux alentours de 22 h 10, un véhicule a percuté un groupe de personnes âgées de 17 à 36 ans se trouvant au niveau d’un Abribus face à la gare de Caen. Un homme, d’une trentaine d’années, est décédé sur place, une seconde personne, âgée de 28 ans, est décédée dans la nuit au CHU de Caen, une dizaine d’hommes ont été blessés dont plusieurs souffrant de fractures des membres inférieurs », a expliqué, jeudi matin, le procureur de la République, Joël Garrigue, dans un communiqué.



Le conducteur du véhicule, un ressortissant russe d’origine tchétchène de 26 ans, a été interpellé à Ouistreham, ville située sur le littoral à une vingtaine de kilomètres, toujours selon le procureur. Selon ses premières déclarations, «il aurait fait l’objet d’une agression face à la gare de Caen plus tôt dans la soirée », a-t-il ajouté.



Lors de son interrogatoire, le suspect a « fait état de violences dont il aurait été victime sur le parvis de la gare avant les faits. Ses déclarations vont être évidemment vérifiées de manière approfondie », toujours selon Le Monde, qui cite le procureur. L’homme n’était pas alcoolisé au moment des faits. « Le suspect est (…) en situation régulière sur le territoire national [et] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale », a-t-il ajouté.



Une enquête a été ouverte «des chefs d’assassinat, tentative d’assassinat et violences volontaires avec arme, [et] se poursuit afin de déterminer avec précision le déroulement de ces faits tragiques ».