Saisie de 530 kg de khat à l’aéroport de Chicago : Trois Sénégalais arrêtés et visés par des poursuites judiciaires

Trois ressortissants sénégalais ont été arrêtés les 19 et 20 août à l'aéroport international O'Hare de Chicago par les services des douanes et de la protection des frontières (CBP), accusés d'avoir tenté d'introduire illégalement aux États-Unis plus d'une demi-tonne de khat.



Selon les autorités douanières citées par The Washington Times, ces opérations ont permis d'intercepter « 530 kg de khat » répartis dans les bagages et destinés en partie à la région de New York, pour une valeur marchande estimée à plus de « 140 000 dollars ».



Le khat, communément appelé « salade africaine » ou « thé d'Abyssinie », est un stimulant naturel dont les feuilles sont mâchées ou infusées pour produire des effets « similaires à ceux des amphétamines ».



Les services douaniers ont précisé que « la cathinone, l'un des principes actifs stimulants du khat, est une substance de catégorie I », ce qui a conduit l'État de l'Illinois à engager des poursuites judiciaires contre les trois suspects pour trafic de stupéfiants et « fabrication ou livraison de 200 grammes ou plus d'une substance contrôlée de catégorie I ou II ».