Kenya: la société civile s'inquiète d'une forte hausse du budget sécuritaire à un an des élections générales

Au Kenya, les agences de sécurité vont recevoir une dotation supplémentaire de 44,5 milliards de shillings, soit environ 295 millions d’euros, selon le Bulletin officiel. Ces financements, votés par le Parlement, sont destinés à des projets de modernisation des infrastructures policières, à de nouvelles unités administratives, mais aussi aux préparatifs des élections générales prévues en août 2027, ce qui inquiète la société civile.

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