OMC : Blocage persistant sur l’agriculture à quelques heures de la clôture

Les négociations à la 14e conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) restent « tendues et incertaines » à quelques heures de la clôture officielle, rapporte l'APS. Le dossier de l’agriculture demeure le principal point de blocage, cristallisant les divergences entre les États membres qui peinent à dégager des compromis sur plusieurs dossiers majeurs du commerce international.





Le coordinateur du sous-comité commerce des produits agricoles, Cheikh Ahmed Bassirou Sané, a affiché son pessimisme à l’issue des dernières discussions. S'il reconnaît la complexité des pourparlers, il n’exclut toutefois pas un « sursaut de dernière minute » permettant d'aboutir à un accord in extremis avant la fin des travaux de la conférence.

